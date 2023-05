Sledujte Fight Club #628 o PlayStation Showcase

25. 5. 2023 14:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Možná jste se včera, v tradiční středu, sháněli po novém dílu svého oblíbeného podcastu Fight Club. Výjimečně jsme se rozhodli vysílání přesunout na dnešek, tedy na čtvrtek, protože nás Sony včera v noci obšťastnila svou PlayStation Showcase a my chtěli všechny novinky společně s vámi probrat pěkně zatepla.

Ve studiu u natáčení Fight Clubu s pořadovým číslem 628 zasedne sestava ve složení Pavel, Šárka a Adam. Popovídají si o tom, jestli nám Sony ukázala dostatek her od svých vlastních studií, co je během včerejšího streamu nejvíc zaujalo, na které oznámené hry se těší a které je naopak vůbec nezajímají. Své dotazy a připomínky nám můžete posílat v průběhu živého vysílání do chatu na YouTube, případně na náš mail podcast@games.cz. Začínáme, také netradičně, o hodinu dříve, v 15:00.