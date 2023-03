Sledujte Fight Club #620 o novém Tekkenu

29. 3. 2023 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Tak jako minule vyrazila Šárka do Varšavy, Pavel se tentokrát vydal do francouzského Lyonu, aby omrknul chystaný Tekken 8. Přijel zpátky plný dojmů a o ty se s vámi v dnešním díle podělí. Krom toho si popovídáme o bojovkách jako takových, co na nás na nich baví a co naopak ne. Samozřejmě se pobavíme i o tom, co právě teď hrajeme, ale probereme i novinky ohledně našeho webu.

V dnešní sestavě se můžete těšit na Pavla, Aleše, Alžbětu a Patrika. Jako vždycky začínáme něco málo po 16:00 na našem na YouTube. S vašimi otázkami a připomínkami se můžete připojit buď živě v chatu a nebo nám můžete poslat svoje dotazy na adresu podcast@games.cz, případně nám napsat na náš Discord.