Sledujte Fight Club #610 o pádu Ubisoftu

18. 1. 2023 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Francouzská firma Ubisoft přinesla některé z nejlepších herních sérií, ať už jde o fantastického Prince z Persie, Assassin’s Creed, nebo třeba Far Cry, For Honor či šílené králíky Raving Rabbids a legendární hopsačky s hlavním hrdinou Raymanem. Poslední dobou ale zprávy z ústředí firmy moc optimismu do hráčských žil nevlévají.

Loni herní gigant oznámil, že se chystá více zaměřit na mobilní trh a freemium tituly. Během toho také prohloubil propojení s čínskou firmou Tencent a za posledních 7 měsíců zrušil hned 7 chystaných titulů. A to jsme ani nezmínili vlnu obvinění ze sexuálního zneužívání z roku 2020! Tohle nezní dobře.

Dneska si o tomhle slavném studiu popovídáme. Zavzpomínáme na lepší časy, ale také probereme detaily ohledně toho, co se poslední dobou s Ubisoftem děje. Jako vždycky se na vás budeme těšit od 16:00 živě na YouTube, kde se také můžete zapojit do diskuze v rámci chatu. Těšíme se na vás!