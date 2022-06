Sledujte Fight Club #585 o smutných osudech ze světa her

29. 6. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Je tomu již deset let od vydání vynikající akce Spec Ops: The Line. Hra se ale nestala slavnou jen díky svým nesporným kvalitám – do dějin vešla jako komerční propadák, který silně ohrozil budoucnost studia Yager. To zrovna před pár dny vydalo svůj nový titul The Cycle: Frontier.

V dnešním Fight Clubu si budeme povídat o podobných smutných osudech z historie videoher, kterých se bohužel najde poměrně dost. Ne vždy znamená vysoká kvalita automatický úspěch, a aniž by to kdokoliv tušil, z očekávané hry se jako lusknutím prstu paradoxně stane labutí píseň.

O hořkosladkých příbězích se rozpovídáme od 16:00