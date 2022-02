Sledujte Fight Club #564 o Dying Light 2: Stay Human

2. 2. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Dying Light 2: Stay Human je jedna z nejočekávanějších her roku 2022, tedy alespoň pokud se tak dá soudit podle 3 milionů lidí, kteří si hru přidali do svého wishlistu na Steamu. My se samozřejmě taky těšíme, a tak si o hře u nás ve studiu pořádně popovídáme.

Tvůrci toho naslibovali hodně, ostatně marketingových videí jsme v poslední době zhlédli asi milion, je ale otázka, jak moc se jim to nakonec povede. Ve Fight Clubu o tom bude diskutovat Pavel, který toho má k tématu nejvíc co říct, ale i Vašek s Bětkou. A možná se přidá i Jirka.

Stejně jako minule raději streamujeme z našich domovů, takže se jistě můžete těšit na veselé přípravy před začátkem, ale i drobné technické karamboly na úvod. To bychom jinak nebyli my!

Přidat se můžete jako vždycky i vy skrz svoje dotazy či připomínky. Ty nám můžete posílat na adresu podcast@games.cz, případně na Discord nebo živě do chatu. Začínat budeme klasicky v 16:00.