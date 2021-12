Sledujte Fight Club #557 o herních NFT a výhledu do roku 2022

8. 12. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Je tu další středa a s ní i další díl podcastu Fight Club. V epizodě s pořadovým číslem 557 se budeme věnovat fenoménu NFT a tomu, jak se snaží proniknout do videoher – nyní s posvěcením Ubisoftu, který oznámil svou vlastní blockchainovou platformu Quartz. Tkví v eneftéčkách budoucnost, natož ta herní, jak jim zvěstuje Andrew Wilson?

Kromě NFT ale probereme i to, co nás v herním světě čeká v příštích měsících mimo kryptoměnového šílenství. Herní line-up pro první čtvrtletí roku 2022 už máme celkem nalajnovaný, a tak si ve složení Vašek, Šárka a Jirka popovídáme o tom, na co se z nadcházejících povánočních her těšíme nejvíc.

Do naší debaty se samozřejmě můžete připojit i vy, velectění diváci a divačky. Své dotazy nám posílejte buď na mail podcast@games.cz, na náš Discord, nebo přímo do chatu během živého vysílání. Budeme se na vás těšit jako obvykle na YouTube od 16 hodin.