Sledujte Fight Club #514 o marných snahách Googlu a Amazonu dělat hry

3. 2. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Uplynulý týden přinesl hned dvě zajímavé zprávy o tom, jak se velkým technologickým firmám daří pronikat do herní branže. Nápověda: moc ne. Google zavřel dvojici studií, která měla vyvíjet tituly primárně pro Stadii, bez jediné hotové hry. Amazon zase na vývoj her dává ročně deset miliard korun, aniž by se zatím dobral nějakých uspokojivých výsledků. Střílečku Crucible zrušil, MMO New World opakovaně odkládá. Proč k vytvoření dobré hry nestačí jen mít hodně peněz a přetahat zkušené vývojáře?

Řeč dojde i na chystaný remaster trilogie Mass Effect a samozřejmě i na vaše dotazy, které nám můžete posílat do chatu během živého vysílání na našem YouTube, ale také na mail podcast@games.cz a na redakční Discord. Držte si klobouky, začínáme v 16:00!