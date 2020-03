Sledujte Fight Club #466 s Bětkou Trojanovou o Final Fantasy VII i výročí PlayStationu 2

- Podcast autor: Redakce Games.cz

Jakkoliv jsou hlavními tématy dnešního Fight Clubu samozřejmě hry, nemůžeme podcast nevykopnout největší novinkou tohoto týdne, tedy alespoň z našeho úhlu pohledu. Možná jste si toho už všimli na Facebooku, určitě si toho všimnete i ve Fight Clubu, každopádně ještě bílé na černém: do redakce Games se přidala Alžběta Trojanová! Bětku budete vídat nejen v podcastech, ale i jiných videích a společně s Vaškem se budou v moderování Fight Clubu střídat.

Ale zpátky ke hrám, konkrétně k remaku Final Fantasy VII. Nazvat ho kontroverzním by bylo podle některých členů redakce trefné, nicméně co do hratelnosti jde o velice povedený remake. Ostatně už od pondělí visí na Games dojmy z hraní nedávno uvolněného dema od Aleše.

V rámci témat zavzpomínáme také na PlayStation 2, dnes už legendární konzoli a pravděpodobně i (alespoň prozatím) vrchol značky PlayStation. PS2 totiž právě dnes slaví své 20. výročí, a že je na co vzpomínat...

Na závěr se dostane na vaše dotazy. Ty nám můžete posílat během podcastu v chatu na YouTube, Twitchi nebo Mixeru, případně nám je můžete psát na email podcast@games.cz.