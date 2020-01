Sledujte Fight Club #459 o Pánovi prstenů a o tom, proč se Xbox (zase) střelil do nohy

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Podcast autor: Redakce Games.cz

Pán prstenů je studnice plná kreativních nápadů, do které si budou s kbelíkem chodit nabírat tvůrci filmů, seriálů i her ještě hodně dlouho. Hned několik takových nádob si nasosal Amazon a začal připravovat seriál i hry. Nás ale zajímá především chystaná adventura The Lord of the Rings: Gollum od studia Daedalic, která se zaměří na část příběhu titulního (anti)hrdiny.

Vedle Pána prstenů nemůžeme neotočit hlavy směrem k ohlušující ráně – to se totiž Microsoft zase střelil do nohy. Šéf Xbox studií prozradil, že Xbox Series X nebude mít minimálně po dobu jednoho roku až dvou let žádné first party exkluzivní hry. Inu, snad si to experti jedné z největších softwarových firem na světě dobře spočítali a nabídnou hráčům dostatek důvodů, proč si pořídit zrovna jejich novou konzoli. Upřímně o tom ale někteří členové redakce silně pochybují. V krátkosti se také vrátíme k vámi oblíbenému článku o vynikajících hrách, které nás příliš nezaujaly. V posledních letech totiž vyšlo hned několik obřích pecek, jejichž objektivní kvality nelze v žádném případě rozporovat. I přesto některé z nás ale hrozně nudí nebo nám jednoduše nesedly. A pozor, nejde jen o těch pár kousků vyjmenovaných ve zmíněném článku. Tak jako každý podcast, i tentokrát nám můžete posílat své dotazy. Ptát se můžete buď na e-mailu podcast@games.cz, nebo nám psát otázky do chatu během živého vysílání začínajícího v 16:00. Na Mixeru, na Twitchi a brzy snad i na YouTube.