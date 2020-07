Sledujte 483. Fight Club o výročí Diablo II a jeho následovnících

1. 7. 2020 15:30 | autor: Redakce Games.cz

29. červen 2000. Den, kdy vyšlo Diablo II. To, pochopitelně společně s taktéž výborným datadiskem Lord of Destruction z roku 2001 kralovalo žánru hack and slash RPGček dlouhou dobu. A leckdo by řekl, že kraluje dodnes. Diablo II tak tento týden slaví své 20. výročí a my si na něj v dnešním podcastu nemůžeme nezavzpomínat.

Řeč nebude ale pouze o Diablu II a jeho datadisku Lord of Destruction. Podíváme se i na celou plejádu více či méně povedených napodobenin, které se pokoušely sesadit krále z trůnu. A na závěr se podíváme do budoucnosti, kde nás čeká Diablo IV. O tom toho zatím pořád mnoho nevíme, ale zatím se to rýsuje velice slibně.

Zavzpomínat na Diablo II a jiné hack and slash RPG můžete společně s námi. Součástí dnešního Fight Clubu totiž můžete být i vy, když se k nám připojíte na chat na YouTube. Pro ty, kteří pamatují Diablo II a Diablo I, tu pak máme i oldschool komunikační nástroj: email podcast@games.cz.