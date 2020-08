Hardware Club #59: Nvidia Ampere se představí 1. září. RTX 3090 jako první model?

20. 8. 2020 15:00 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Nová generace herních grafických karet Nvidia se blíží. Ačkoli nový čip Ampere už firma stihla představit, šlo o uvedení do výpočetních center, takže hráči prozatím ostrouhali. Změnit by se to mělo 1. září. Na tento den láká Nvidia velkou akcí, kdy oslaví 21 let od vydání GPU GeForce 256, grafiky, která přinesla akceleraci T&L engine. Není lepší chvíle k představení další herní novinky?

Úplné překvapení pro všechny to ale nebude. Micro, přední výrobce pamětí, si totiž pustil pusu na špacír a propálil, že s Nvidií spolupracoval na grafické kartě RTX 3090 s novými paměťmi GDDR6X. Rýsuje se tak nový high-end s propustností 1 TB/s!

Všechny novinky si probereme v 59. Hardware Clubu, který startuje dnes od 15:30 na YouTube s Jindrou a Jiřím.