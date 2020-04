Vyrazte s Caesarem proti Galům v humorné strategii Shieldwall

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Znáte hry jako Totally Accurate Battle Simulator a Ultimate Epic Battle Simulator? Novinka Shieldwall k nim nemá daleko, ale nad bojištěm vám dává mnohem větší kontrolu. Nejste pouhým divákem sledujícím bitvu umělých inteligencí, stáváte se slavným vojevůdcem v čele menší armády roztomilých štítonošů, kteří pro vás s radostí padnou v boji s Galy, Řeky, Egypťany i Peršany.

Shieldwall je dílem jediného vývojáře a vychází z jeho předešlého projektu Formata. Jádrem hry jsou bitvy o maximálně 20 mužích na každé straně, přičemž o hlavní masakr se v obou případech postará umělá inteligence. Nicméně svůj šik usměrňujete v roli Julia Caesara.

Zaprvé, vaši oddaní vojáci kráčejí jen a pouze ve vašich stopách, takže je musíte provést terénem mapy k jednomu z několika důležitých bodů, o které se svede bitva. Zadruhé jim můžete přikázat krýt se štíty a uchránit je tak před sprškou nepřátelských oštěpů. Sami můžete zadat rozkaz k vrhu vlastních oštěpů, zavelet do útoku či přimět rozprášenou armádu ke shromáždění.

zdroj: Nezon Production

Jak budete zabírat jednotlivé vlajky dané mapy, začne vám narůstat příjem, díky kterému bleskurychle doplníte stavy, případně sáhnete po některém vylepšení vaší armády ve vývojovém stromě.

I když to zní poměrně sandboxově, Shieldwall stojí na kampani, ve které absolvujete jednu misi za druhou proti různým armádám s odlišnými cíli. Nejde ale o historickou hru, i když se v minulosti a jejích bitvách inspiruje. Hra je momentálně v předběžném přístupu, ve kterém nabízí pouze první čtyři mise z plánovaných čtrnácti.

zdroj: Nezon Production

Jakmile tvůrce ze studia Nezon Production dokončí singleplayerovou kampaň, vrhne se i na multiplayer, který by se snadno mohl stát největší předností celé hry. Pokud za ni náhodou už teď nepovažujete originální stylizaci vojáků, díky které to v běhu vypadá a zní, jako by se sešly děti ze dvou vesnic na improvizovaném LARPu.

Plná verze strategie Shieldwall by mohla vyjít do roka, ale tvůrce si vyhrazuje právo prodloužit vývoj v případě potřeby. Aktuální příznivá cena 8 eur se časem navýší.