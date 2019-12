V The Survivalists od tvůrců The Escapists za vás budou makat opice

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Když Prison Architect proslavil vězeňskou tematiku, objevila se hra ze stejného prostředí, ale s opačným přístupem. V The Escapists a jeho pokračování jste nespravovali věznici, ale snažili jste se prchnout po vzoru seriálu Prison Break (Útěk z vězení). Jenže co dělá takový uprchlý vězeň na svobodě? Na to odpoví nová hra The Survivalists.