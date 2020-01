Tvůrci Hellblade prozkoumají horory lidské mysli v experimentální hře Project: Mara

autor: Patrik Hajda

Studio Ninja Theory před lety zabodovalo s akční adventurou Hellblade: Senua's Sacrifice, které na temné severské téma napasovalo špičkovou technologii a skutečné psychické poruchy podložené pečlivými výzkumy. Nedlouho na to se ve studiu rozjely debaty, jakou další herní cestou předat hráčům ještě další problémy lidské mysli. Tehdy vznikl The Insight Project, který má pomoci s jejich léčením, a dnes se přidává Project: Mara, hororová hra s cílem zprostředkovat zdravím to, co prožívají nemocní.