The Riftbreaker je akční tower defense říznutá mechy a Diablem

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Pokud vám strategie Battletech přišla příliš pomalá a komplikovaná a MechWarrior nenaplnil vysoká očekávání, pokud zkrátka stále máte chuť na pořádnou řezničinu s bojovými mechy, pak jste na správném místě. Vaše touhy dost možná naplní chystaná tower defense diablovka The Riftbreaker.

Ve světě hry The Riftbreaker se lidstvo naučilo využívat jednosměrný teleport, vyvinulo bojové mechy a posadilo do nich nejbystřejší mozky Země. V kůži vědkyně Ashley S. Nowak si zalezete do železného robota, kterému přezdíváte Mr. Riggs, a pohlaváři vás pošlou na velmi vzdálenou planetu Galatea 37 bez možnosti návratu.

Platí to ale jen do doby, než na jejím povrchu zbudujete novou základnu a umožníte tak volný pohyb mezi oběma planetami. Následně může začít kolonizace nového světa. A až se k vám nahrnou první obyvatelé, budete jim mít co vyprávět.

Galatea 37 totiž rozhodně není pustou skálou plující vesmírem. Bují na ní život, tisíce a tisíce potvor, které vás nepřivítají s láskou, ale naloží s vámi tak, jak byste s nimi zacházeli vy ve vlastní domovině. Naštěstí je váš mech vybavený zbraněmi na blízko i na dálku, od mečů přes kulomety po plamenomety, a protože jste šikovní vědci, umíte si pro své vozidlo vyrobit i nové hračky.

zdroj: Exor Studios

Zpočátku vás čeká průzkum planety a hledání zdrojů. Následně se pustíte do jejich těžby a začnete budovat základnu se spoustu obranných prvků. Čím větší bude základna, tím větší bude poutat pozornost. Přesto se budete neustále vydávat dál a dál, abyste našli nové zdroje surovin a odhalili tajemství, která tato cizokrajná planeta ukrývá.

Tvůrci z EXOR Studios nejsou v tom žánru žádnými nováčky. Stojí například za výborně hodnocenou akcí X-Morph: Defense, se kterou The Riftbreaker od prvního pohledu sdílí mnoho prvků. Jejich novinka vyjde letos na počítačích, PlayStationu 4 a Xboxu One.