Tahovka 1971 Project Helios vám ukáže pochmurnou alternativní verzi Evropy ve spárech ledu

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Aleš Smutný

Co kdyby v roce 1942 svět kompletně zamrznul a ze Slunce se stala jen velmi zamlžená vzpomínka, o které vám vypráví rodiče? Španělský tým Reco Technology vytvořil svět, v němž se právě tohle stalo. Na vás bude v titulním roce 1971 najít vědce, který ještě může zastavit nenávratnou cestu Země do mrazivých pekel. Jenže vašim osmi statečným stojí v cestě kruté počasí i tři frakce, které mají s vědcem i s vámi vlastní plány…

1971 Project Helios je v základu tahová strategie, která po RPG prvcích sahá jen v oblasti výbavy a stromu schopností vašich svěřenců. Jinak vás čeká lineární průchod jednotlivými misemi. Těch bude celkem devět, přičemž koncept hovoří o větších úrovních, které půjde prozkoumávat, takže se nebojte, že půjde jen o to, probojovat se z jednoho konce koridoru na druhý. Klíčem k úspěchu by samozřejmě mělo být taktické myšlení, správné využití jednotlivých hrdinů a jejich silných stránek a zvládnutí všech herních systémů.

Bohužel se nacházíme v době, kdy se víc a víc tahových strategií omezuje na xcomové dvě akce „pohyb, výstřel a víc nic“ a podle traileru Project Helios využívá ten samý systém. Kam se poděly akční body? Ale to je jen pláč nostalgikův, chápu, že zjednodušení na dvě akce je přístupnější a pro mnohé hráče intuitivnější. Pokud tenhle výlet do alternativní minulosti zvládne dobře zpracovat taktickou stránku, jen ať si pracuje s ověřenou modernou.

zdroj: 1971 Project Helios

Osobně mě nejvíce láká svět hry, a to i přesto, že graficky rozhodně nejde o pohledný titul. Každý z vašich hrdinů by měl mít vlastní historii, motivace a osobnost. Tvůrci zatím představili dva – Francouze Émila Duponta, kterému jde především o záchranu své rodiny, a finskou odstřelovačku Hannu Nikkilä. Rozhodně by během kampaně mělo dojít i na nějaké dějové volby, které vás pak dovedou k jednomu ze tří konců.

Proti vám budou stát tři skupiny nepřátel, včetně jedné sekty nesnášející technologie. Každá by měla disponovat vlastními jednotkami, od sniperů přes improvizující všehoschopné bandity až po rytíře imunní vůči mrazu, který vás sužovat rozhodně bude.

1971 Project Helios nevypadá krásně, není ambiciózní, ale díky unikátnímu světu a, doufejme, solidnímu bojovému systému možná půjde o černého koně letošních tahovek. Vyjít by měl ještě v první polovině roku na PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch.