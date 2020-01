Stylový horor Othercide vás přinutí soupeřit s běsy z jiných realit

Windows

Vizuálně strhující a jaksepatří tísnivá RPG strategie Othercide od studia Lightbulb Crew měla původně vyjít v early accessu, ten se ale nakonec neuskuteční a hra místo toho někdy letos dorazí rovnou v plné verzi. A že by snad hře chyběla výtvarná krása či poutavé zasazení, se opravdu tvrdit nedá.

Transdimenzionální hrůzy, pokřivené bytosti slepené z cárů nočních děsů, pronikají do černobílého světa, jemuž hrozí záhubou. V tom se jim pokusíte zabránit vy a vaše skupina vražedných Dcer. Elitních bojovnic, možná klonů, možná bytostí zrozených z daleko abstraktnějších rovin. Můžeme jen hádat, protože Othercide se opravdu nejeví jako tuctovka, v níž jsou všechny věci, jak se zdají.

Netvoři jak z minimalistického nastudování Gigerových snů, hypnoticky rozevlátí a zároveň krásní i zneklidňující. Prostředí na hranici surrealismu, údery trhající skutečnost a viněta spletená z tíživé klaustrofobie. A to všechno v černobílém hávu s červenými akcenty. Ano, černá a bílá s červenou jsou nejspíš nejprovařenější barevná kombinace v historii barevných kombinací, ale má to prostý důvod. Funguje.

Othercide bude s největší pravděpodobností vypadat parádně, ale zbývá samozřejmě ještě drobný detail, tedy jak se bude hrát. Půjde o roguelike strategii s RPG prvky, drobnou příchutí JRPG a s permanentní smrtí, od čehož si tvůrci slibují napětí a silné zážitky, když se budete muset rozhodnout, kterou ze svých Dcer obětujete, abyste třeba odvrátili úplnou porážku. Screenshoty s pěstováním nových i konceptuální obrazy plné mrtvých ženských těl nicméně napovídají, že Dcery rozhodně nebudou nenahraditelné.

Silné zážitky ostatně čekají i na samotné bojovnice. Ty budou v průběhu hraní vystaveny různým traumatizujícím situacím, které je buďto zlomí a oslabí, nebo zocelí v ještě nemilosrdnější vrahy. Upřímně... kopírovat Darkest Dungeon zkusilo už docela hodně her, nikomu se to nepovedlo úplně naplno, ale pokud by se to mělo podařit zrovna v tomhle případě a v kombinaci s přenádherným vizuálem, vůbec bych si nestěžoval.

Tvůrci upustili od původního záměru hru nejdříve prohnat předběžným přístupem a místo toho ji vydají rovnou hotovou. Přesto by ale chtěli nasbírat zpětnou vazbu a chystají proto uzavřenou betu. Pokud vás Othercide zaujala, můžete se zkusit přihlásit.