Seriál Peaky Blinders dostane vlastní hru připomínající Commandos

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Tento týden jsme se ve společném redakčním článku zamýšleli nad tím, které seriály by podle nás sloužily jako vhodná předloha pro videohry. Možná mám v rodokmenu nějakou romskou věštkyni, protože jsem vyslovila přání zahrát si něco ze světa Gangů z Birminghamu a o dva dny později tu máme oznámení strategické adventury Peaky Blinders: Mastermind, kde se ujmete nejmocnějšího britského zločineckého impéria 20. let minulého století.

Peaky Blinders: Mastermind vzniká s oficiálním posvěcením BBC a Netflixu, gang s žiletkami v bekovkách si tedy zachová tváře postav, které znáte ze seriálové předlohy. Taktická adventura se odehrává ještě před událostmi první sezóny, kdy se Tommy, John a Arthur vracejí z Francie za tetičkou Polly a dalšími členy protřelé a rozvětvené rodinky.

Tommy Shelby proslul svými geniálními plány, k nimž koneckonců odkazuje název hry. Pečlivé plánování a načasování bude ale v tomto případě na vás. Z izometrického pohledu budete organizovat zločin v Birminghamu tak, aby všechno klapalo jako na drátkách.

zdroj: FuturLab

Žádoucí je samozřejmě tichý přístup plný plížení a odlákávání bystrých strážníků, na rvačky a přestřelky by mělo docházet jen v nezbytně nutných případech. Postup každé z šestice postav budete ovládat zvlášť, ideálně tak, aby na sebe jednotlivé kroky navazovaly. Oproti klasickým taktickým adventurám ale máte možnost přetáčet čas bez nutnosti ukládání a načítání, takže i možnost kdykoliv cokoliv upravit.

Každý z rodiny přichází s unikátní schopností. Tommy umí dosáhnout svého skrze výhrůžky, Arthur se dobře pere a dokáže vykopnout dveře, John zvládá bitky a pozornost odlákává zakládáním požárů. Pokud preferujete tišší metody, jejich sestra Ada dokáže perfektně upoutat pozornost tak, aby si lidé všímali jen jí. Tetička Polly nepohodlné osoby uplácí a nejmladší bratříček Finn se plíží a vybírá cennosti z kapes.

zdroj: FuturLab

Příběhově se má Mastermind věnovat vzestupu Tommyho a celých Peaky Blinders bezprostředně po návratu z první světové války. Rodinný gang se jako obvykle snaží kdosi zdiskreditovat, tentokrát skrze vraždu čínského opiového dealera.

Scénář vznikl ve spolupráci s autorem seriálu Stevenem Knightem, měl by tedy do událostí Peaky Blinders zapadat. Za hudebním doprovodem stojí rocková kapela Feverist, která přispěla i do soundtracku první řady. Seriál s Cillianem Murphym v hlavní roli by se měl na začátku příštího roku dočkat své šesté série, natáčení nicméně bylo v polovině března pozastaveno kvůli probíhající koronavirové pandemii.

Taktická adventura Peaky Blinders: Mastermind vyjde během letošního léta na Steamu, PS4, Xboxu One a na Switchi.