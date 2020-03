Provoz Games.cz během koronavirové pandemie bude (skoro) nezměněný

- Oznámení autor: Aleš Smutný

Jak už jste si asi všimli, Česká republika se podobně jako celý svět potýká s koronavirovou pandemií. Vláda už provedla sérii opatření a stejně tak jsme ji provedli i my v Tiscali. Nicméně, co se týče provozu Games.cz během těchto kritických časů, můžeme vás uklidnit, že bude takřka nezměněný, tedy kromě jedné výjimky.

Celá redakce přešla do provozu z home office, což pro psaní článků není nijak omezující a redakční komunikace zůstává nezměněná, tedy s tou výjimkou, že si odpustíme kolektivní obědy a diskriminaci některých členů redakce kvůli příliš aromatickým pokrmům. Články budou nadále vycházet a dokud bude v pohybu herní byznys, budeme v pohybu i my.

Ovšem vzhledem k tomu, že se chceme vyhnout cestám MHD a meziměstskou dopravou, především kvůli svým blízkým, nebudeme mít k dispozici naše studio. Což znamená, že na nějaký čas přerušujeme naši produkci videí, alespoň v podobě, v jaké jste zvyklí. Nepočítejte s klasickými streamy her, co se týče GamesPlayů ze záznamu, budeme aktuálně experimentovat se svými domácími setupy a nic neslibujeme.

Středeční Fight Club bude, nicméně ještě uvidíme, v jaké podobě. Budeme se snažit zprovoznit jej jako stream, byť třeba improvizovaný. Jinak se ale Šárka na chvíli přestane učit Magic a já s Vaškem budeme doufat, že se situace do vydání early accessu Mount and Blade II: Bannerlord zlepší, protože jsme chtěli rozjet LongPlay.

Aktuálně je ale pro nás, i vás nejdůležitější, abychom dodržovali zásady hygieny, nevystavovali sebe, a tedy své blízké, riziku nakažení, a jak by řekl Douglas Adams, nepropadali panice. Pokud musíte do práce, přejeme vám šťastnou a bezpečnou cestu, pokud jste doma ve vynuceném volnu, můžete se v klidu pustit do hraní – kdy jindy? Třeba vám poslouží i náš článek o tom, jaké hry si v karanténě zahrát.

A na závěr pár praktických informací, které jste snad neminuli, ale kdyby náhodou:

- Vznikla nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

- Klíčové otázky a odpovědi ohledně koronaviru najdete zde

- Novinky Ministerstva zdravotnictví najdete zde a všechny aktuality kupříkladu na webu České televize či Českého rozhlasu.