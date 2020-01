Proč se omezovat oficiálním designem? V Ballistic Craft si vytvoříte vlastní, šílené útoky

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Nechci nijak zpochybňovat schopnosti vývojářů. Leckdy jejich balík zábavy nabízí tak šílená útočná komba, že se nedokážeme od jejich hry odtrhnout. Ale napadlo vás někdy, že by bylo fajn zkusit popustit uzdu vlastní kreativity a vytvořit plejádu útoků podle vlastních představ? Ballistic Craft vám to nejen umožní, on to po vás vyloženě vyžaduje.