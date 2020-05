O životním díle Sida Meiera se dočtete víc v memoárech Sida Meiera

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Není pochyb o tom, že Sid Meier patří k největším vývojářům v historii počítačových her. Byl jedním z těch, kteří udávali trendy a pokládali základy modernímu hraní a je jedině dobře, že se takový člověk s kariérou dlouhou 40 let rozhodne podělit o své zkušenosti a vzpomínky na stránkách své vlastní knihy, jejíž název jde ruku v ruce s názvy jeho her – Sid Meier’s Memoir!