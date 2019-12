Nejúspěšnější Kickstarter loňského roku, deskovka Tainted Grail, dostane počítačové RPG

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Když crowdfundingový web Kickstarter loni rekapituloval úspěšně zafinancované projekty napříč všemi kategoriemi, zdaleka nejúspěšnější kampaní byla deskovka Tainted Grail: The Fall of Avalon, která vybrala 141 milionů korun. Její anglická verze je mezi hráči vynášená do nebes, česká verze vyjde 30. května a ještě se chystá plnohodnotné počítačové RPG inspirované příběhem deskovky.