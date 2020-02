Na dokončení survivalového MMORPG Population Zero máte jen 7 dní

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Při cestě vesmírem dojde k nehodě, jejímž vlivem se ocitnete na planetě Kepler, která bují mimozemským životem. To, že jste přežili pád z nebes, je jen malým důvodem k oslavám. Celou planetu totiž každých sedm dní zaplaví vlna radiace, kvůli které se stane nezpůsobilou pro život. Máte tedy pouhých 168 hodin na opravení reaktoru a zprovoznění hibernační kóje, ve které uniknete jisté smrti.

Population Zero bude v prvé řade MMO. To znamená, že se na povrchu planety potkáte s dalšími hráči, kteří mohou, ale nemusejí být vašimi nepřáteli. Společně vybudujete základnu a ubráníte se jiným hráčům a roztodivné fauně planety Kepler, společně přepadnete ostatní a urychlíte tak plán útěku díky získaným surovinám.

Population Zero je až na originální časovou smyčku docela obyčejným MMORPG s důrazem na survival prvky, crafting a příběh. Ale právě sedmidenní smyčka dává hře nádech něčeho nového. Jde o sedm skutečných dní, tedy opravdových 168 hodin. Maximálně tak dlouho trvá váš herní život v mimozemském světě.

Pokud do té doby nestihnete opravit své vesmírné plavidlo, zemřete a celý sedmidenní cyklus začne nanovo. Ale neděste se, že byste přišli úplně o vše. Půjde totiž o jistý druh žánru roguelike. Jednak budete s každým dalším průchodem sami zkušenější v přežívání ve zdejších neobvyklých podmínkách, jednak se bude váš účet vyvíjet po zdárném i nezdárném dokončení cyklu.

Ale nebude to zas tak jednoduché. Nenaučíte se zdejší svět nazpaměť. To by ostatně byla nuda, neustále zdárně unikat. Studio Enplex Games proto plánuje čas od času některý z cyklů obohatit novými záhadami, mechanismy, nebo dokonce regiony, kterých je v základu sedm.

Population Zero se už dávno testuje v uzavřených betách, do kterých se stále můžete hlásit zde. 5. května se spustí early access na Steamu, který potrvá minimálně 9 měsíců. A oproti původnímu plánu nepůjde o free-to-play, ale za hru si zaplatíte 30 eur. I tak nebudou chybět mikrotransakce, které budou čistě kosmetické.