Mlha šílenství, vyšroubovaná obtížnost a nové skilly. Path of Exile se halí do Deliria

Windows PlayStation 4 PS4 Pro

- Oznámení autor: Jan Slavík

Od monstrózního updatu, skrze nějž se z Path of Exile stane Path of Exile 2, nás sice dělí ještě nějaký ten pátek, ale tvůrci také slíbili do té doby nepřerušit pravidelný přísun expanzí. Ta první v roce 2020 nese název Delirium, nechá vás přes hru malovat svrchní vrstvu z děsů vlastní mysli a k dispozici bude v polovině března.

Když se dotknete zrcadla deliria, vaše noční můry se stanou skutečností. V praxi to znamená, že najdete portál, do něhož vstoupíte (respektive jímž vstoupíte sami do sebe) a mapa se na chvíli ponoří do vichrů strachu v šedi a mlze. V realitě hrůzy na vás čekají záplavy nových psychotických běsů, tužší verze stávajících nepřátel a blyštivější loot, samozřejmě. Protože se pořád bavíme o akčním RPG, a ne psychiatrické studii.

Delirium si také bude možné stupňovat dle libosti pomocí speciálních orbů. Na rozdíl od zrcadla promění komplet celou lokaci na noční můru bez časového omezení. Jeden prý stačí k tomu, aby se z endgamové mapy stala opravdová výzva, ale pokud chcete a máte na to žaludek, můžete si jich najednou nasázet až pět. Proměna se navíc nebude vztahovat jen na endgame – roucho šílenství budete moci navléknout na cokoliv. Včetně starších bossfightů a podobně, čímž samozřejmě adekvátně vzroste obtížnost i odměna.

Za boje v takto uměle přivozeném deliriu rovněž budete dostávat zvláštní úlomky. Jakmile jich nasbíráte sto, složíte z nich Simulacrum, předmět, co otevírá portál k ultimátní endgamové výzvě. Co to bude, nevíme. Ale jistě to bude bolet. A jistě z toho budou padat super věci.

Druhá velká novinka je přídavek takzvaných cluster kamenů. S nimi lze ručně přidávat rozvětvení do stromu skillů, propojovat dříve nemožné věci a podobně. Přidaná větev může mít vlastní pasivy, ale může třeba také otevřít nové sockety pro skilly. To kdyby vám původní strom náhodou přišel málo zhůvěřile gigantický. Tvůrci z Grinding Gear Games tvrdí, že jde o největší rozšíření možností ve stavbě postavy od přidání povznesených tříd hrdinů v roce 2017.

Dále přibylo několik aktivních skillů, třináct předmětů, čtyři nové dovednostní a tři podpůrné kameny. Vylepšení dostala i Atlas endgame. A vůbec to celé nezní špatně. Řadíte-li se k fanouškům Path of Exile, expanzi již určitě netrpělivě vyhlížíte, ale i pokud jste hru opustili, kdo ví, třeba dozrál čas k návratu.

Expanze dorazí 13. března na PC a o týden později na konzole.