Letošní F1 2020 inovuje sérii manažerským režimem a vrací se ke splitscreenu

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Jak už to u mnohých sportovních a závodních titulů bývá, každý rok je nám dopřán nový díl daného simulátoru. A pokaždé doufáme, že nové číslo v názvu hry znamená i o něco lepší produkt, ať už z hlediska samotné simulace, či nových prvků prohlubujících zážitek. F1 2020 chce být největší hrou série a tohoto statusu se pokusí dosáhnout s pomocí nového manažerského módu My Team.

Jestli je na závodní sérii F1 něco opravdu hodně chválené, tak jsou to dva prvky – jízdní model a s ním spojená simulace skutečných formulí a propracovaná kariéra závodníka/celebrity. Podle prvních informací o letošním ročníku snadno nabudete dojmu, že se protentokrát na tyto dvě složky příliš nesahalo. On k tomu ani není moc důvod, když je poslední díly dotáhly téměř k dokonalosti.

V Codemasters se místo toho rozhodli vytvořit úplně nový mód, který by teoreticky mohl současnou kariéru úplně zastínit. Jmenuje se My Team a umožní vám stát se 11. týmem v jinak licencovaném poli stájí a závodníků. To znamená, že se z vás nestane pouhý pilot výkonného stroje, ale také hlava celého týmu starající se o jeho chod.

Zatím se nedozvídáme, co vše bude toto nové zaměstnání obnášet, ale podobné mimookruhové aktivity jsou tím pravým kořením, které z prosté simulace dělají výjimečný zážitek. Kéž by se podobné prvky dostaly i do dalších závodů…

zdroj: Codemasters

My Team ale není jedinou novinkou. Tvůrci chtějí, aby F1 2020 byla o něco přístupnější novým hráčům, a proto zavádějí možnost výběru ze tří délek letošní sezóny: standardních 22 závodů včetně okruhů Hanoi a Zandvoort, 16 závodů, nebo jen 10 závodů.

Lepší začlenění nových hráčů si slibují i od návratu splitscreenu, s pomocí kterého snáz dostanete do okruhového šílenství své přátele a sourozence z pohodlného gauče při kompetitivním závodění na rozdělené obrazovce. Jinak zůstává vše, na co jste z posledních dílů zvyklí, včetně kariéry F2.

A jako vždy se rovnou dozvídáme něco o speciálních edicích. Jednou z nich je Michael Schumacher Deluxe Edition, která vzdává hold slavnému německému závodníkovi, který stále bojuje s následky vážného úrazu hlavy při lyžování.

Edice obsahuje speciální polepy formulí a vítězná gesta, ale především vás nechá závodit ve čtyřech ikonických vozech legendárního závodníka – Jordan 191 (1991), Benetton B194 (1994), Benetton B195 (1995) a Ferrari F1-2000 (2000), které si může prohlédnout v galerii.

Druhou možností je F1 Seventy Edition. Název odkazuje na letošní 70. výročí vzniku závodů formulí a kromě steelbooku ve fyzické verzi obsáhne blíže nespecifikované herní předměty.

F1 2020 dorazí 10. července na počítače, PlayStation 4, Xbox One a také Stadii.