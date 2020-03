Hearthstone čeká velká změna, po letech přidá nového hrdinu s vlastní sadou karet

Po šesti letech od spuštění čeká Hearthstone asi největší evoluce za celou dobu jeho existence. Ke skupince hrdinů, za něž můžete hrát, přibyde nováček v podobě Demon Huntera. Je to, jako kdyby do Magicu přibyla nová barva, případně do Gwentu nová strana (což se i stalo, ale Gwent ještě neměl tak masivní objem karet, aby musel nový Syndicate dohánět šest let vývoje).

Ačkoliv se to nezdá, představení nového hrdiny je obrovská výzva pro vývojářský tým a také velká šance hru znovu oživit. Kvůli novému hrdinovi, setu karet a unikátním pravidlům se vrátí spousta hráčů, která už na Hearthstone zanevřela. Navíc, Demon Hunter, samozřejmě reprezentovaný Illidanem, vypadá jako nadmíru zajímavý hrdina s nápaditou mechanikou. První věcí je jeho Hero Power, tedy schopnost, kterou může každý hrdina používat za dvě many. Tedy až doposud, protože Demon Hunter bude mít tuto schopnost dostupnou jen za jednu manu. Odměnou je ale pouhé navýšení síly útoku o jedna. Oproti druidovi, který si přidá i brnění, to není nic moc! Tady však přichází do hry unikátní karty a mechaniky Demon Huntera. V první řadě se hraje jako hybrid Rogue (hodně zbraní a přímé zraňování) a Warlocka (větší důraz na Lifesteal a likvidaci vlastních minionů). Což nezní špatně, ale hlavní bude jeho unikátní keyword Outcast, podobně jako má Rogue unikátní keyword Combo. Outcast se aktivuje ve chvíli, kdy zahraná karta byla ve vaší ruce nejvíc vlevo nebo vpravo. Což je bizarní mechanika, která povede k tomu, že třeba některé karty nezahrajete v optimální situaci jen proto, abyste si uvolnili místo pro zahrání Outcastu. zdroj: Blizzard Efekt Outcastu za to ale asi bude stát. Eye Beam za tři many kupříkladu dá minionovi 3 poškození s Lifestealem. Pokud jej ale hrajete jako nejkrajnější kartu vlevo nebo vpravo, je kouzlo zadarmo. Illidari Felblade je 5/3 Rush, která ale s Outcastem získává Immune. Demon Hunter má spoustu zbraní a chce s nimi něco rozmlátit, což ukazují Warglaives of Azzinoth: 4/3 zbraň za 5 man, která ale po útoku do miniona umožní zaútočit podruhé. Asi nejdrsnější efekt Outcast, který je aktuálně známý, je Skull of Gul’dan, kouzlo za 5 man, které dolízne tři karty. S Outcastem ale ty tři karty ještě zlevní o 3 many. Pořád se ale nabízí otázka, jak se Demon Hunter zvládne usadit v metě. Blizzard jeho vydání naplánoval chytře. Vyjde společně s expanzí Ashes of Outland, se kterou odrotuje blok rozšíření, takže s příchodem Illidana budou mít všichni ostatní hrdinové nejmenší možné množství karet. Aby měl Demon Hunter snadný start, budete moci 2. dubna, pět dní před vydáním Ashes of Outland, začít plnit čtyři mise pro jednoho hráče, které vám nadělí dvacítku karet do začátku. Bez placení, samozřejmě. S vydáním expanze dostanete dalších deset karet zdarma. V samotné expanzi pak bude dalších 15 karet, které už budete muset vylovit z boosterů nebo vyrobit za Dust. Celkem tedy mluvíme o 45 kartách, z nichž 30 dostanete zdarma. Přesně to, co nové povolání potřebuje. Popravdě jsem zvědavý, kolik (staro)nových hráčů Demon Hunter do hry naláká. Osobně už jsem pryč už příliš dlouho a trochu se i bojím ponořit zpátky do vod karetní hry, kde mi ujel vlak (což je vždycky náročné). Na druhou stranu, Demon Hunter vypadá jako ideální na agresivní tempo play, který jsem měl vždy rád. Nakonec ale asi rozhodně s hratelností nesouvisející věc – trailer. Ten můžete vidět výše a má skvělou atmosféru, až do připitomělého vtípku, který mi připomněl, jak Blizzard postupně přešel z jemnějšího humoru ukotveného v lore WarCraftu k bizarní a přepálené satiře, která mi už vůbec nesedí. Pokud ale pro vás příběh nehraje velkou roli, a myslím, že pro většinu nebude, Demon Hunter pravděpodobně stojí za vyzkoušení, a to i když jste Hearthstone nikdy nehráli. Kdy jindy naskočit, než s úplně novou postavou? Mohlo by vás zajímat Blizzard udělal Hearthstone bez kartiček. Konečně

