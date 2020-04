Chystá se remaster prvního dílu Crysis

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PlayStation 3 Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Začalo to domnělým aprílovým žertíkem, pokračovalo zmrtvýchvstáním oficiálního twitterového účtu a končí to dnes oficiálním odhalením remasteru první Crysis z roku 2007, hry, ze které nám spadla čelist nejen díky fantastické technologii, ale i herním mechanismům. Důležitý kousek herní historie se brzy vrátí v omlazené podobě.

Na další střípek do skládačky před malou chvílí upozornil twitterový uživatel Iashman, který vyšťoural zmínky o Crysis Remastered v cookies oficiální stránky hry. Na adrese crysis.com/cookies-policy se v hlavičce stránky objevilo logo Crysis Remastered, které vás po rozkliknutí odkázalo na stránku crysis.com, na níž byl k vidění náš titulní obrázek.

Nyní je to pryč, ale sám jsem byl svědkem nyní skrytých informací a funkčních odkazů, které teď vyhazují chybu 404, zatímco na oficiální stránce na vás vyskočí jen fotka vojáka v charakteristickém obleku bez jakéhokoliv popisku. Crytek tedy zjevně chystá oficiální oznámení každou chvíli, ale plánovaný moment překvapení si nechal utéct.

Crysis Remastered se chystá na počítače, PlayStation 4, Xbox One, a dokonce i Switch a dorazit by měl „brzy“. Z vlastností remasteru se dozvídáme pouhé útržky – nové grafické funkce, kvalitnější textury a ray tracing.

Bude zrovna tohle hra, která Cryteku vrátí jeho zašlou slávu? A co byste řekli tomu, kdyby vývojáři mezitím pracovali na novém CryEnginu pro novou generaci konzolí, na níž by se zčistajasna objevila Crysis 4? Pokud by něco takového vznikalo a nebylo to pouhým benchmarkem nových technologií, rozhodně bych se za vyloženě novou Crysis nezlobil. Ale on i ten remaster nakonec přijde vhod.