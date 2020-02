Brněnský herní festival Gamer Pie láká na Dračí doupě, Brány Skeldalu a Bulánky

- Oznámení autor: Patrik Hajda

V roce 2016 se v Brně zrodila událost, o které už dnes můžeme prohlásit, že má letitou tradici. Gamer Pie byl původně takovým komornějším setkáním fanoušků her, ale v průběhu let se rozrostl na seriózní festival, na kterém se můžete setkat se známými tvářemi českého herního průmyslu, popovídat si o našem krásném hobby (práci?) a zahrát si nejnovější výplody české herní scény. Prostě byste tam ani letos neměli chybět.

Gamer Pie Level 4 se uskuteční 28. března v Impact Hubu v Brně, kam kromě příznivců her dorazí například Martin Klíma z Warhorse. Ale pozor, nebude řeč o Kingdom Come: Deliverance či další tvorbě úspěšného českého studia: na jeho přednášce se vrátíte do minulého tisíciletí a dozvíte se, jaké to bylo, dostat mezi české hráče hru na hrdiny Dračí doupě, která vycházela z legendárních Dungeons & Dragons.

Nejde o náhodně zvolenou přednášku, jelikož téma celého festivalu zní: příběhy. Nemůžete se proto divit, že vám své poví i Jindřich Rohlík, autor Bran Skeldalu. Avšak nepůjde pouze o herní příběhy, nýbrž i o příběhy lidí, kteří za nimi stojí. Kdo by se nechtěl dozvědět něco o ikonických Buláncích? O vražedných polštářích se navíc nebude pouze povídat, protože budou mít dokonce vlastní výstavu.

Těšit se můžete i na koutek s hrami od zavedených i nových studií včetně her z game jamu. Nebude chybět ani bazar her, přičemž veškerý výtěžek poputuje Centru Kociánka.

Takovou třešničkou na dortu je moderátorská dvojice, která vás provede celým Gamer Pie. Jde o Lukáše Grygara a Šárku Tmějovou. Kde už jsme tato dvě jména slyšeli? Samozřejmě že u nás na Gamesech! Gamer Pie je tak zároveň příležitostí, jak se setkat s některými členy naší redakce. Tak se na vás těšíme! Už za měsíc v Brně.