The Last of Us: Part II obrazem (a se spoilery)

19. 6. 2020 12:44 | autor: Šárka Tmějová

Embargo na jednu z nejočekávanějších her letošního roku padlo v noci na dnešek a jak jsem slíbila ve své desítkové recenzi, obrázková galerie z české verze The Last of Us: Part II na PlayStationu 4 Pro je tady.

Spoilerům se z principu druhé poloviny hry nelze vyhnout, takže pokud si nechcete pokazit zážitek, nescrollujte na svých zařízeních pod ten velký nápis zhruba ve dvou třetinách článku, ale až do něj se můžete klidně kochat i vy. Pojďme na to!

Úvodní Jackson je klidnou postapokalyptickou oázou

zdroj: Vlastní foto autora

Ellie před pěti lety

zdroj: Vlastní foto autora

Ellie po pěti letech a ve sněhu

zdroj: Vlastní foto autora

Najděte pět rozdílů mezi úvodem TLOU2 a RDR2

zdroj: Vlastní foto autora

Na to, jak malou část hry v nedotčené přírodě strávíte, se jí dostalo překvapivé péče

zdroj: Vlastní foto autora

Ale detaily jsou prošpikované všechny lokace, takže to zase tak překvapivé není

zdroj: Vlastní foto autora

Spóry zůstávají, stromy schopností přibývají

zdroj: Vlastní foto autora

A kde jsou spóry, tam jsou i nakažení

zdroj: Vlastní foto autora

Detail, který potěší příznivce náhodných obličejů v obrazech

zdroj: Vlastní foto autora

Detail, který nepotěší příznivce runnerů (i tací jsou mezi námi)

zdroj: Vlastní foto autora

A přísní odpůrci drog a LGBT mohou na The Last of Us: Part II zapomenout už úplně

zdroj: Vlastní foto autora

Ale je potřeba se dát na cestu do Seattlu

zdroj: Vlastní foto autora

Opět na koňském hřbetu

zdroj: Vlastní foto autora

Nemohly by se všechny hry od Naughty Dog odehrávat už jen v přírodě?

zdroj: Vlastní foto autora

Krátká odpověď: Ne

zdroj: Vlastní foto autora

Ale Seattle je taky šik

zdroj: Vlastní foto autora

Přestože se v něm náhodně objevují watermarky s logem jako daň za skrytý interface



zdroj: Vlastní foto autora

Třeba tady...

zdroj: Vlastní foto autora

A tady zase ne!



zdroj: Vlastní foto autora

Každopádně je dle očekávání prolezlý clickery a další havětí



zdroj: Vlastní foto autora

Ale to jste mohli čekat



zdroj: Vlastní foto autora

Práce se světlem je na poměry končící generace PlayStationu vážně skvělá



zdroj: Vlastní foto autora

Byť je v Seattlu většinou pošmourno



zdroj: Vlastní foto autora

Tahle silnice už by vážně potřebovala opravit



zdroj: Vlastní foto autora

Ale ne tolik jako tahle



zdroj: Vlastní foto autora

Smrt, zmar a nebezpečí číhá všude, i v televizi



zdroj: Vlastní foto autora

Takže je lepší se všemu živému vyhýbat



zdroj: Vlastní foto autora

Na souši



zdroj: Vlastní foto autora

I ve vodě



zdroj: Vlastní foto autora

Nebo na vodě. Ellie se od jedničky naučila plavat i kormidlovat



zdroj: Vlastní foto autora

TLOU2 má nejkrásnější mlžný opar



zdroj: Vlastní foto autora

A taky nejkrásnější akustický cover Future Days od Pearl Jam



zdroj: Vlastní foto autora

Ve vycpaných liškách snad ani nemůže mít konkurenci



zdroj: Vlastní foto autora

A Ellie se nikdy nevzdá snu odcestovat na Měsíc



zdroj: Vlastní foto autora

Aspoň v myšlenkách



zdroj: Vlastní foto autora





Následuje SPOILEROVÁ sekce za hranicemi Elliiných flashbacků

Náznaky o druhé postavě vám Naughty Dog naservíruje hned v Jacksonu

zdroj: Vlastní foto autora

Seattle si s Abby užijete z jiné perspektivy

zdroj: Vlastní foto autora

Město je to naštěstí natolik obří, že se žádný backtracking nekoná



zdroj: Vlastní foto autora

Hrozby ale všude číhají dost podobné



zdroj: Vlastní foto autora

Výšky



zdroj: Vlastní foto autora

Šílení kultisti



zdroj: Vlastní foto autora

A nikdy nekončící ruiny



zdroj: Vlastní foto autora

I Abby vzpomíná na lepší časy



zdroj: Vlastní foto autora

Třeba na doby, kdy v Seattlu aspoň občas svítilo sluníčko



zdroj: Vlastní foto autora

Nebo když si skupinky přeživších aspoň občas mohly zahrát stolní RPG



zdroj: Vlastní foto autora

A generátory elektřiny fungovaly



zdroj: Vlastní foto autora

No nic, zpátky do deště a dřevních dob



zdroj: Vlastní foto autora

Abby ani Ellie ale v Seattlu nehodlají zůstat navždycky



zdroj: Vlastní foto autora

A Kalifornie TLOU2 taky dost sluší



zdroj: Vlastní foto autora

Místní ovšem nejsou dvakrát přátelští



zdroj: Vlastní foto autora

Hraní The Last of Us: Part II není dovolená v přímořském letovisku, ale ani jí nikdy nemělo být



zdroj: Vlastní foto autora