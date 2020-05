Glum je roztomilý! Prohlédněte si nové obrázky z The Lord of the Rings: Gollum

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Obrázky autor: Václav Pecháček

Středozem nabízí spoustu krásného, nač by se dalo s otevřenou pusou zírat dlouhé hodiny: Minas Tirith, Lothlórien, Třpytivé jeskyně, Arwen Undómiel. Na to všechno si v The Lord of the Rings: Gollum můžete nechat zajít chuť, protože to nejhezčí, co vám tahle stealth adventura nabídne, je připlešatělý skrček prahnoucí po jistém drobném zlatém šperku. Důkazem je sada nových obrázků.