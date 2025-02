Zrádnost malých projektů. Studio přestává podporovat svou střílečku dva týdny po vydání

17. 2. 2025 15:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Společně s bitvou o peněženky hráčů se v rámci herního byznysu rozhořela i bitva o něco skoro ještě cennějšího – o hráčský čas. Když na Steamu loni vyšlo skoro 18 tisíc her, neznamená to jen obří růst, ale také zvýšenou konkurenci v oblasti toho, co si velká část publika zvolí jako nejdůležitější položku – jejich volného času.

A pokud o jejich pozornost soupeří tolik her, není divu, že některé, především ty časově náročné, jako jsou multiplayerovky, prostě nezvládnou získat dostatečný počet hráčů na to, aby se zaplatil jejich provoz. Což je aktuálně příklad Level Zero: Extraction, „extrakčního survival hororu“ od devítičlenného studia Doghowl Games.

Ti hru vydali 29. ledna toho roku a o dva týdny později už sdělili všem hráčům, že jejich debut byl příliš ambiciózní a nezískal si dost hráčů, a tak po vydání verze 1.1 už nebude tým vyvíjet žádný další obsah a „děkujeme“. Neznamená to, že hra samotná končí, servery pojedou dál, ale to je vše. Žádné updaty, žádné víkendové eventy, nic.

zdroj: DogHowl

Tohle je osud, který čeká skoro každou multiplayerovou střílečku, ale oznámit konec podpory dva týdny po vydání ostré verze, bez vracení peněz, sypání si popela na hlavu a mnohem většího sebezpytování je velice „odvážné.“ Hra vás vyjde na 20 eur a ano, stále si ji můžete koupit, protože z hlediska funkčnosti by vše mělo zůstat v provozu, pouze tým zkonstatoval, že nemá prostředky na to podporovat hru, která jim nevydělává.

Dojem ostatně podporuje 2279 hodnocení na Steamu, ze kterých kladně titul hodnotí pouze 57 % hráčů. Velká část recenzí pochází z dob předběžného přístupu, který fungoval od srpna 2024. A je v pořádku, když tým řekne, že na něco nemá peníze a nemá smysl finančně hru dál krmit, nicméně to vyvolává otázky, zda by na sebe i samotná studia neměla klást větší nároky.

Předběžný přístup se pro mnoho týmů stal samozřejmostí a primárním zdrojem financování hry ještě během jejího vývoje. Problém je v tom, když berete, podobně jako Doghowl Games, předběžný přístup jako čas, kdy je už hra venku a pak zákazníkům, kteří si ji pořídí v plné verzi, po dvou týdnech řeknete, že mají smůlu a žádné další updaty (u zjevně nepříliš dodělaného titulu) nebudou. Na místě by bylo nabídnout třeba vrátit peníze části hráčů, protože prostě multiplayerová střílečka vyžaduje dlouhodobější podporu.

Aktuálně hraje titul maximálně 20 lidí najednou, což na jednu stranu znamená, že většina zákazníků už svých pár stovek oželela, na druhou stranu by vracení peněz byly o to snazší. Tím spíš, že studio bude chtít zůstat v paměti hráčů v pozitivních konotacích, jelikož už chystají další hru, která bude… multiplayerová střílečka s kooperací!