Zpět do bojových kokpitů, řežba s mechy Hawken vstává z mrtvých

17. 5. 2023 13:43 | Novinky | autor: Jan Slavík

Původní Hawken byl dynamická, svižná PvP řežba, v níž jste usedli do kokpitu desetimetrového kolosu a provětrali pancíř ostatním pilotům v široké nabídce různých multiplayerových režimů. Byť se však základy zdály být pevné, hra vinou (mimo jiné) podivné designové nejistoty, nekoherentní vývojářské vize a špatného technického řešení backendu přišla o zpočátku vcelku širokou hráčskou základnu a ztracenou popularitu už i přes další snahu znovu nezískala.

Před pěti lety se pak servery PC verze nadobro zavřely (konzolová varianta mimochodem stále funguje) a Hawken se ke smutku úzké, ale o to oddanější komunity odebral k počítačovému odpočinku.

Spánek však nebude věčný, protože tvůrci z vývojářského i vydavatelského studia 505 Games oznámili pokus o oživení: Do early accessu vstoupil Hawken Reborn. Podoba novinky však možná přivodí veteránům originálu mírný šok. Už se nejedná o PvP akci, místo toho přichází singleplayerová free to play PvE hra. Časem by pak měl přibýt i kooperativní multiplayer.

„Tím, že jsme se vydali cestou PvE, jsme snížili vstupní nároky pro lidi, kteří by uviděli PvP titul a odradilo by je to, protože si třeba myslí, že na něco podobného nemají dostatečné schopnosti,“ komentoval dramatickou změnu zaměření producent Brian Decker s tím, že se v 505 hodlají „zaměřit na PvE, vyprávění a tvorbu světa“.

Decker nicméně zároveň neodmítá možnost, že by se časem mohly vrátit i PvP režimy. Prioritu však alespoň zpočátku mají souboje s počítačem ovládanými protivníky. K tomu na startovní čáře poslouží devět zbraní, šest misí a repertoár pěti bitevních robotů. Early access by měl trvat rok až rok a půl a dá se čekat, že se obsah bude postupně rozrůstat.

Tvůrci také slibují bohaté možnosti úprav mechů a budování vlastního herního stylu v závislosti na tom, jaký archetyp robota vám nejvíc padne do vkusu. Mrštný průzkumník v lehkém pancíři? Monumentální kolos rychlý jak ledovec? Jak je ctěná libost.

Hra by se také neměla pokoušet vás sedřít z kůže, vývojáři se dušují, že byť se jedná o free to play titul, všechno, co můžete nakoupit za skutečné peníze, půjde získat i regulérním hraním. Což samo o sobě zní fajn, ale podobná formulace také nechává prostor pro typickou f2p kličku, kdy sice všechno „lze získat“ bez placení, ale reálně to trvá tak nemožně dlouho, že nakonec stejně musíte sáhnout pro kreditku. Doufejme, že se tvůrci nehodlají vydat právě touto cestou.

Hawken Reborn vstoupil do předběžného přístupu před několika hodinami a dosavadní reakce hrstky hráčů jsou spíš smíšené. Existuje proto jistá pravděpodobnost, že alespoň přímo při startu nepůjde o úplně dechberoucí pecku. Jak už však několikrát padlo, jde o free to play titul, zkouška a vytvoření vlastního názoru vás tak bude stát pouze trochu času.