Opulentní souboje mechů v Armored Core VI: Fires of Rubicon dorazí v srpnu

28. 4. 2023 11:25 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Nejen sérií Souls je studio FromSoftware živé. Ačkoliv je pravda, že tým udělal díru do světa především tímto typem akčního RPG, nesmí se zapomínat ani na sérii Armored Core. Její kořeny lze nalézt v roce 1997 a už nějakou dobu se ví, že letos vyjde šestý díl s názvem Armored Core VI: Fires of Rubicon. A dorazí dřív, než možná mnozí očekávali.

Do akce plné mechů se zájemci vydají už 25. srpna. Přesné datum vydání rovnou doprovodila zcela nová ukázka, která hru ukazuje hezky v pohybu. V podstatě pouze potvrzuje, že půjde o dynamickou výbušnou akci několikatunových strojů, ve které si ani chvíli nevydechnete.

zdroj: Bandai Namco

I když se jedná o šestý díl v sérii, půjde podle autorů o vhodný nástupní můstek pro nováčky. Tomu je uzpůsobený příběh, který stojí sám o sobě a nevyžaduje znalost předchozích titulů, ale také různé systémy, které budou přívětivější.

To ovšem neznamená, že by kovaní fanoušci byli ochuzeni o rozlehlé možnosti úprav svých strojů. Naopak, těch zde bude požehnaně a na základě vašeho herního stylu si půjde upravit v podstatě vše. Zároveň nebude chybět duch série Souls typické svou náročností a masivními bossy. Získané zkušenosti z vývoje známé série i Sekiro: Shadows Die Twice by také měly zapříčinit, že třeba level design bude výrazně propracovanější než v případě deset let starého pátého dílu. Chybět nebude ani bohatá porce různých dodatečných výzev, zatímco každá mise má přinést trochu odlišný cíl.

Jestli se do hry chystáte na počítačích, možná by vás mohly zajímat uveřejněné minimální požadavky. V těch naleznete Intel Core i5-8600K nebo Ryzen 3 3300X, 12 GB RAM a grafickou kartu GTX 960 (4 GB VRAM), RX 480 (4 GB VRAM) nebo Intel Arc 380 (6 GB VRAM). Na disku si mechové uříznou zhruba 65 GB volného místa. To všechno vypadá docela přívětivě.

Ti největší fanoušci série si titul mohou zakoupit v několika doplňkových edicích. Za 70 eur budou dostupné dvě. Deluxe edice kromě základní hry nabídne digitální soundtrack a artbook, zatímco startovní varianta přinese plakát, samolepky, pohlednice a stylovější krabičku.

Praví gurmáni zase mohou zainvestovat do sběratelské edice za 250 eur, ve které je steelbook, fyzický artbook, odznáčky, samolepky, digitální soundtrack a hlavně 19 centimetrů vysoká figurka. Touto edicí se ale nekončí a za 500 eur je dostupná ještě prémiová, která se od sběratelské liší tím, že figurku můžete zaparkovat do vlastní garáže, která na výšku měří 32 centimetrů. Edice jsou minimálně prozatím dostupné v oficiálním obchodě Bandai Namco.

Ve všech případech si souboje kov na kov užijete na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S a Xboxu One.