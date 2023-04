Zombíci z Dead Island 2 bouchají na dveře. I s novou ukázkou

18. 4. 2023 9:24 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Je to až k neuvěření, ale vydání Dead Island 2 se po strastiplné cestě skutečně blíží. Projekt byl původně oznámený již v roce 2014, kdy ho do světa mělo přinést studio Yager Development. To v roce 2015 nahradili britští Sumo Digital, ale ani těm se příliš nevedlo, takže hra nakonec skončila v rukou Dambuster Studios, interního týmu vydavatelství Deep Silver.

Ti odvedli velký kus práce a v minulém roce na Gamescomu došlo na opětovné představení. Titul si zanechal svého nadlehčeného ducha, který byl naznačený už v původní oznamovací ukázce. Tudíž vyrazíte do prosluněného Los Angeles, kde budete porcovat nemrtvé ve stylu brakových přepálených hororů. A to buď v sólu, nebo s dalšími dvěma kamarády v kooperaci.

Kvůli náročnějšímu vývoji byla samozřejmě nasnadě otázka, jestli to čekání bude vůbec stát za to. Z nedávných dojmů to ale vypadá, že ano, což je pro příznivce podobných akcí asi ta nejlepší možná zpráva. Spolu s tím, že si zahrají už za několik málo dní, přesněji tento pátek.

Kdyby takové čekání bylo stále poněkud dlouhé, máte možnost si ho trošku zkrátit finální ukázkou, která byla vydaná jako upomínka blížícího se Dne D. Představuje osudy hlavní postavy, která je evidentně imunní proti nepříjemné nákaze. To jí pomůže k tomu, aby místní nemrtvou chamraď mohla likvidovat ve velkém, čvachtavými brutálními fatalitami. Třeba takové proražení hlavy holou rukou působí správně přestřeleně.

zdroj: Deep Silver

Na cestách přirozeně nebude chybět spousta různých střelných i konvenčních zbraní, které se určitě budou hodit při střetech se silnějšími nepřáteli. Zbraně si navíc půjde upravovat či přímo vyrábět, čímž dostanete věru nápadité kusy. Mimo to se na cestách potkáte se zástupem karikaturních postaviček fungujících jako hybná síla příběhu. Ale o ten tady asi příliš nepůjde.

Chcete-li se podívat na ucelenější kus z hraní, můžete zhlédnout v minulém týdnu vydaný záznam prvních 11 minut (děkujeme IGN). Případně si ve čtvrtek 20. dubna v 15:00 nalaďte náš kanál na YouTube, kde vám Šárka a Pavel ze hraní také něco ukážou.

Pro připomenutí, Dead Island 2 vyjde na PC (zatím exkluzivně na Epicu), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Máte ještě pár dní na to, abyste získali předobjednávkový balíček Memories of Banoi. Na všech platformách budou dostupné české titulky.