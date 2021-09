Známe zářijovou nabídku PlayStation Plus

1. 9. 2021 18:28 | Novinky | autor: Pavel Makal

V Sony si tentokrát dali s oznámením nových her v předplatném PlayStation Plus na čas, ale nakonec jsme se samozřejmě dočkali. Navíc se potvrdily spekulace na základě dřívějšího úniku, které naznačovaly, jaké hry by měly nabídku rozšířit tentokrát.

Patrně nejvítanějším přírůstkem je Hitman 2, tři roky starý předchůdce aktuálního dílu. Plešatý zabiják se opět podívá po celém světě, mimo jiné na závodní okruh v Miami nebo na Nový Zéland. Pokud byste rádi napodobili starší LongPlay snažení Vaška a Adama, budete mít ideální příležitost.

Druhá hra pro PlayStation 4 je kooperativní akce Predator: Hunting Grounds, která vedle Hitmana bohužel kvalitativně povážlivě kulhá. Pro mě osobně se jedná o jeden z nejhorších zážitků hráčské kariéry, ale s ohledem na bezplatnou přítomnost v nabídce si můžete ověřit, jestli náhodou vývojáři ze studia Illfonic za ten rok a půl od vydání hru nějakým způsobem nevylepšili.

Majitelé PlayStationu 5 se pak mohou těšit na vynikající kooperativní party záležitost Overcooked! All You Can Eat. Hra, která je pro mnohé jedním z mála způsobů, jak k ovladači nalákat i normálně nehrající kamarády či partnery, vám ukáže, že spolupráce v kuchyni může být pěkně náročnou disciplínou, zejména když si zákazníci vymýšlejí komplikované recepty.

Všechny zmíněné hry budou k dispozici od úterý 7. září až do 4. října.