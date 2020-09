Známe velikost her na PlayStation 5. Na harddisk se jich moc nevejde

21. 9. 2020 10:48 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Prostor, který si pro sebe hry zabírají na harddiscích, v posledních letech stoupá do závratných výšin. Určitě jste slyšeli o více než 100 GB u Call of Duty a nebude úplně překvapivé, když podobné hodnoty budeme vídat častěji. Herní světy jsou přeci jen čím dál tím větší, plnější, detailnější, grafika fotogeničtější… Chcete další důkaz? Konečně dostáváme první nástřel velikostí her nové generace.

Oficiální obchod s fyzickými hrami, doplňky a předměty PlayStationu prozradil velikosti dvou her exkluzivních pro PlayStation 5. Spider-Man: Miles Morales vám na disku zabere minimálně 50 GB místa, pokud ale sáhnete po jeho ultimátní edici s přibaleným remasterem předchozího Spider-Mana, počítejte už se 105 GB.

Druhou specifikovanou hrou je remake Demon's Souls, který si vyžádá minimálně 66 GB (11 let starý originál si vystačil s 8 GB). Připočtěte si k tomu případný day one patch a další záplaty a je zřejmé, že se na 825 gigabytové SSD vejde sotva 10 her. Už se také bojíte velikosti dalšího Call of Duty či megalomanského Assassin’s Creed Valhalla?

Inu, zjevně budeme na nové generaci odinstalovávat hry častěji, než tomu bylo dosud.

zdroj: Sony