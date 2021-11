Známe prosincovou nabídku služby Games with Gold

25. 11. 2021 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Prosinec je za dveřmi a to znamená, že se předplatitelé různých herních služeb mohou těšit na novou zásobu bezplatných her. Nejinak je tomu i v případě programu Games with Gold v rámci Xbox Live. I v příštím měsíci se můžete těšit na čtveřici her.

Ta jako obvykle sestává z titulů pro různé generace konzolí, tentokrát půjde o dvě hry z té minulé a dvě další z Xboxu 360. Patrně největším lákadlem nové nabídky je Tropico 5, strategie, v níž si můžete vybudovat svou vlastní banánovou republiku. Doplňuje jej pixelartová záležitost The Escapists 2, kde se v roli vězně musíte pokusit utéct z různých nápravných zařízení.

Nabídku pro Xbox 360 zastupuje akční RPG Orcs Must Die!, spolu s ním se můžete těšit ještě na puzzle střílečku s poetickým názvem Insanely Twisted Shadow Planet. Všechny zmíněné hry fungují v rámci systému zpětné kompatibility i na nejnovější generaci Xboxu.