Změna plánu: Film The Division natočí nezajímavý režisér se zajímavými herci

Ubisoft oznámil, že chystaný film podle The Division natočí Rawson Marshall Thurber. Na režisérské stoličce tak střídá Davida Leitche, který měl projekt točit původně.

Rawson Marshall Thurber spolupracuje už nějakou dobu s Dwaynem Johnsonem, ale na rozdíl od své dvorní hvězdy příliš zajímavý není. S Rockem totiž natočil nemastné neslané snímky Centrální inteligence a Mrakodrap, předtím měl na svědomí komedie Vybíjená a Millerovi na tripu. Thurber aktuálně dodělává vysokorozpočtovou akční heist komedii Red Notice, kde mu vedle Johnsona hrají ještě Gal Gadot a Ryan Reynolds.

Právě Red Notice by mohl být jeho dosud největší, nejzajímavější a doufejme i nejlepší film. Jinak je totiž Thurber ne špatný, ale dost průměrně působící režisér. The Division měl původně točit zmíněný David Leitch, který byl mnohem atraktivnější volbou. Leitch má na kontě Johna Wicka, Atomic Blonde, Deadpool 2 a Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw. Ano, pořád jsme od případných oscarových ambicí daleko, ale osobně bych u kormidla viděl radši Leitche než Thurbera. Původnímu režisérovi do toho bohužel vlezlo natáčení akce Bullet Train, takže nastupuje Thurber. Leitch u projektu přesto zůstává alespoň v pozici producenta.

To call this a dream job would be an understatement. I stood in line for 3 hours to catch a glimpse of ⁦@TheDivisionGame⁩ at E3 in 2013. Played the Alpha & Beta. Play TD2 every Tuesday night with 3 of my closest pals. I won’t let the community down. https://t.co/O4Kl69eJlL — Rawson Thurber (@RawsonThurber) February 25, 2021

K filmu podle The Division se už před nějakou dobou upsali Jake Gyllenhaal a Jessica Chastain, což by nám mohlo dávat alespoň nějakou naději. Možná si vzpomenete, že Gyllenhaal si už v minulosti v jednom filmu podle hry zahrál, a byť Princ z Persie z roku 2010 nebyl kdovíjak skvělý, zrovna představitel hlavního hrdiny v něm špatný nebyl. Bohužel nakonec ani Gyllenhaal a Chastain nemusí být zárukou kvality. Že špičkoví lidé před kamerou i za kamerou nemusí vyprodukovat kvalitní film, jsme se dost bolestivě přesvědčili například u Assassin’s Creed.

Snad to v případě The Division dopadne lépe, ostatně drobnou útěchou nám může v tuhle chvíli být fakt, že Thurber je velký fanoušek jak Ubisoftu, tak The Division. Minimálně on tedy velice dobře ví, do čeho jde. Na druhou stranu, Duncan Jones byl taky fanoušek Warcraftu, a jak to dopadlo.

Red Notice svůj plnohodnotný trailer ještě nemá, ale prvních pár záběrů najdete tady.

Netflix, který bude pro The Division domovskou platformou, nebude chtít s natáčením příliš dlouho otálet, takže by nás od první klapky The Division nemuselo dělit tolik času. Na druhou stranu bude všechno záležet na scénáři, jehož nová verze v současné době není hotová a právě na ní to teď visí, jak na Twitteru potvrdil Thurber.

Pro Netflix může být jednou z motivací pro urychlené dokončení nového scénáře paradoxně i aktuální situace s celosvětovou pandemií koronaviru. The Division totiž příběhově a vlastně i celým svým zasazením stojí na své vlastní verzi pandemie, a to by bylo, aby to nechtěli tvůrci nějak využít a alespoň vzdáleně a v náznacích se o aktuální situaci otřít. Jestli to bude ve výsledku ku prospěchu věci, teprve uvidíme, ale dřív jak v druhé polovině příštího roku bych The Division nečekal.