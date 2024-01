Zkuste si nového Prince z Persie na vlastní kůži. Ubisoft vydal demo

12. 1. 2024 17:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft se vytáhnul s něčím, co už dávno nebývá standardem. Vydal totiž demo Prince of Persia: The Lost Crown, které je k dispozici na současné i minulé generaci Xboxu, PlayStationu, dále pak na Switchi a PC. Demo nabízí kus úvodní části hry, obsahuje vybrané sekce a rané odemykání časových sil a amuletů, které ukazují hlavní herní prvky, aniž by odhalovaly příběh. Celé demo by vám mohlo zabrat prý kolem půl hodiny času.

Prince of Persia: The Lost Crown vyjde na všech zmíněných platformách a streamovací službě Amazon Luna už 18. ledna a jde o poměrně velký krok stranou. Zároveň tu ale Ubisoft zvládá držet nit a nový Princ tak svým způsobem ve šlépějích toho staršího pořád jde.

Tentokrát je to jen ve formě 2,5D metroidvanie, kde se hráči ocitnou v roli Sargona, člena elitní skupiny známé jako Nesmrtelní, který má za úkol zachránit prince Ghassana. Hra slibuje kombinaci vynikající plošinovky, náročných hádanek a rozsáhlé mapy s propracovanými možnostmi přístupnosti.

Demo byste si měli rozhodně vyzkoušet, protože nový Princ se povedl a za váš čas a peníze určitě stojí, jak se ostatně můžete dočíst v Pavlově recenzi: „Vydařená metroidvanie, která sice do žánru nepřináší žádné zvláštní novoty, jde ale o kvalitně odvedenou práci a příjemně strávený čas. Prince of Persia: The Lost Crown především ale nedělá ostudu slavnému jménu, které dlouho žilo jen ve vzpomínkách.“