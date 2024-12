Zkušební Game Pass za 25,90 Kč se vrací, ale jen na PC

2. 12. 2024 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Microsoft před necelými dvěma měsíci v tichosti zrušil svou zkušební verzi předplatného za dolar / euro / 25,90 českých korun. Shodou okolností těsně předtím, než se do Game Passu dostalo Call of Duty: Black Ops 6. Teď se zlevněná zkušební verze předplatného na 14 dní vrací v rámci nabídek Black Friday a Cyber Monday, tentokrát ovšem jen ve variantě pro PC.

Na vyzkoušení katalogu PC Game Passu máte dva týdny, pak se vám zkušební verze automaticky prodlouží v pravidelné měsíční předplatné – pokud tedy automatické obnovení včas nevypnete.

Nabídka přichází právě včas, abyste si za extra výhodnou cenu mohli vyzkoušet (a možná i dohrát) akční adventuru Indiana Jones and the Great Circle, která vychází 9. prosince, a to rovnou v předplatném. Na Xboxu pak bude od prvního dne k dispozici v o poznání dražší verzi Game Pass Ultimate.

Vedle zkušební verze Game Passu Microsoft momentálně nabízí také různé slevové akce na ovladače, případně na hry a dodatky na Microsoft Store. Slevy už sice dnes končí, ale zlevněná zkušební verze Game Passu pro PC by s námi měla ještě nějaký čas zůstat, s jejím pořízením tedy můžete ještě chvíli otálet.