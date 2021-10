„Zklamali jsme vás,“ přiznává GOG a stahuje problémového Hitmana z nabídky

11. 10. 2021 10:26 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hitman z roku 2016 nevydržel v obchodě GOG ani tři týdny. Krátce po slavnostním příchodu do nabídky totiž vyšlo najevo, že hra ani zdaleka nesplňuje nejzásadnější přednost platformy – absenci jakékoliv protipirátské ochrany, tedy ono magické označení „DRM-free“.

„Internetové připojení je vyžadováno pro přístup k misím Escalation, Elusive Targets a ke Contracts vytvořeným komunitou. Příběh a bonusové mise lze hrát offline,“ stálo v úvodu produktové stránky jako první varování, že tento Hitman není zcela DRM-free (viz naše novinka).

Negativní uživatelské recenze ale poukázaly na fakt, že za internetovým připojením se skrývá i odemykání nového obsahu, a tedy že hra v offline módu je vlastně ořezaná až na kost. Komunitní manažerka GOGu Gabriela Siemienkowicz se tehdy hráčům omluvila a přislíbila, že obchod věc prošetřuje a v následujících týdnech přijde s novými informacemi. A tak se teď také stalo.

„Stále toto vydání řešíme se studiem IO Interactive. Dnes jsme odstranili Hitmana z katalogu GOGu – v této jeho podobě jsme ho neměli vůbec vydávat, jak jste sami podotkli. Chceme se omluvit za zmatení a rozčílení, které tato situace způsobila. Zklamali jsme vás a chtěli bychom vám poděkovat, že jste nás na tento problém upozornili,“ napsala Gabriela pod přezdívkou chandra na fórum GOGu (všiml si toho Eurogamer).

Oním upozorněním je myšlena záplava negativních recenzí pod Hitmanem, kterou původně komunitní manažerka označila vyloženě za review bombing, čímž si vysloužila další salvu uživatelského hněvu. Asi právě proto zakončuje nové sdělení větou: „Ceníme si vaší zpětné vazby a budeme nadále usilovat o zlepšení naší komunikace s vámi.“

Hitman je tedy pryč a momentálně nevíme, kdy a jestli vůbec se na GOG vrátí. Jeho jediná šance je plně DRM-free verze, ke které ale musí svolit samotné IO Interactive a je otázka, jak to mají systémově řešené. Možná to nebude tak jednoduché jako prosté odpojení obsahu od internetového připojení a na to navazuje další otázka, zda by studiu vůbec stálo za to, věnovat svůj čas 5 let staré hře jen proto, aby se dostala na GOG. Snad brzy dostaneme odpovědi.