Živá voda pro Watch Dogs: Legion? Je tu první velký update s DJi a telepatií

5. 5. 2021 | autor: Šárka Tmějová

Loňské vydání Watch Dogs: Legion se dá bez nadsázky nazvat debaklem. Nový díl hackerské akce sice splnil slib, že si budete moct zahrát za kohokoliv, ukázalo se ovšem, že na papíře tahle premisa zní mnohem zábavněji, než jaká je nakonec nudná realita. Ani přes zklamané recenze a reakce hráčů to ale Ubisoft nevzdává a legii hodlá podporovat i nadále.

Před časem vyšel opožděný multiplayer a dnes tu máme první velký update plný nového obsahu, a to jak toho za peníze, tak i zdarma. Těšit se můžete na novou hrdinku, misi, ale i typy rekrutů, online úkolů a mnoho dalšího.

Majitelé season passu a předplatitelé Ubisoft+ se v dnešním patchi dočkají nové DLC postavy jménem Mina Sidhu. Tahle hrdinka vyniká schopností ovládat chování nepřátel a dokáže přerušit jejich útok s pomocí telepatického šoku. Kromě Miny v rozšíření najdete také novou misi Swipe Right, kde se DedSec snaží rozplést síť podvodníků, kteří prodejem egyptských starožitností financují extremisty.

Kromě toho patch 4.0 obsahuje hromadu bezplatných vylepšení pro singleplayerovou kampaň i online režimy. Váš tým rekrutů mohou teď rozšířit dva nové typy hratelných postav – DJ a záchranář, samozřejmě s příslušnými unikátními vlastnostmi, schopnostmi a zbraněmi. Nově také můžete upravit vlasy, tetování a oblečení svých agentů. Paletu jejich náhodně nadělených vlastností teď rozšíří pětice nových, z nichž zaujmou třeba kaskadéři, kteří milují pády, bouračky a exploze (takže jim tolik neublíží), nebo kapsáři, kteří při každém tichém zabití vyberou kapsy své oběti.

Co se nedávno přidaného multiplayeru týče, přibylo do něj pět menších úkolů, kde budete moct využít dvou technických hračiček v podobě nových typů dronů. Čeká vás také trojice kooperačních misí, do kterých se můžete pustit s přáteli či s cizími lidmi.

Ubisoft slibuje, že update 4.0 je teprve začátek. Už na konci května by do Watch Dogs: Legion měly dorazit dva další PvP módy. V červnu se majitelé season passu dočkají rozšíření Bloodline, které se zaměří na příběh hlavního hrdiny jedničky, Aidena Pearce, a hackera Wrenche z druhého dílu. V srpnu se pak svět Watch Dogs propojí s Assassin’s Creed, protože do Londýna přijede člen Bratrstva Darcy, aby spojil své síly s DedSecem.