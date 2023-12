Zelda se k lineárnějšímu stylu jen tak nevrátí, tvrdí producent

13. 12. 2023 11:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Dlouho očekávaný nový díl série The Legend of Zelda s podtitulem Tears of the Kingdom sice v letošní konkurenci nezáří tak oslnivě, jak by tomu v případě revolučního předchůdce Breath of the Wild, pořád se ale jedná o fantastické a především ohromně trvanlivé dobrodružství a jednu z nejlepších her, které si můžete na Switchi zahrát.

Zároveň jsou ovšem Tears of the Kingdom svým pojetím velmi podobné předchozímu Breath of the Wild, a tím pádem se výrazně vymykají zbytku o poznání kompaktnější a lineárnější série. Tento nový směr, libující si především ve velkorysém a herními možnostmi nabitém sandboxu, se ovšem nebude měnit ani v budoucnosti. Alespoň pokud do toho může mluvit producent Ejdži Aonuma.

Ten v rozhovoru pro IGN odpověděl na množící se dotazy, zda se někdy vrátí „klasické“ pojetí Zeldy. Podotkl, že lidé vnímají minulost přes růžové brýle a zpravidla mají tendenci chtít cokoli, co zrovna nemají. Doplnil, že i moderní díly mají konkrétní určenou trasu průchodu, jen není ovlivněna designérem, ale samotnými hráči.

„Je zajímavé slyšet lidi říkat, že dávají přednost starším dílům. Ptám se sám sebe, proč se chtějí vrátit k typu hry, kde jste více omezeni ve způsobech, jakými můžete hrát? Chápu ale nostalgickou touhu,“ uzavírá legendární vývojář.

V rozhovoru se můžete mimo jiné dočíst i o designové filozofii jednotlivých částí Tears of the Kingdom nebo o příběhovém propojení celé série. Hra si ode mě v recenzi vysloužila devítku a jednoznačně patří mezi tituly, které byste letos neměli minout.