Zásahové jednotky na tahy. Ubisoft údajně chystá taktickou tahovku ze světa Rainbow Six

7. 4. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Taktická série Rainbow Six v dnešní době přežívá hlavně díky multiplayerovce Siege, která letos oslaví své 10. výročí vydáním free-to-play verze X. Nicméně už při březnovém založení nové dceřiné společnosti francouzské vydavatelství uvádělo, že by se chtělo na značku v budoucnosti zaměřit a tvořit v jejím rámci nové tituly. A dle čerstvých spekulací se zdá, že by s ní mohlo zkusit i trochu experimentovat.

Známý insider Tom Henderson přišel na webu Insider Gaming s informací, že společnost momentálně vyvíjí tahovou strategii zasazenou do světa Duhové šestky, původně vymyšleného spisovatelem Tomem Clancym. Výsledná hra by měla vyjít zhruba za rok až dva, takže zamíří ještě na aktuální generaci konzolí, počítače a pravděpodobně i Switch 2.

zdroj: Ubisoft

Dva zdroje, jež jsou s projektem obeznámení, uvedly, že hráči budou na bojové pole nahlížet z ptačí perspektivy, podobně jako v případě série XCOM. Společnost chce též vytvořit spojení se zmíněným Siege, proto v bitevních vřavách budete ovládat operátory známé právě z týmové akce. Na to navazuje informace o unikátních schopnostech každé postavy, které v misích budou zachraňovat rukojmí či provádět razie.

„Pokud si chcete udělat konkrétnější představu, stačí se podívat na gameplay XCOMu. Řekl bych, že jde o jeho modernizovanou verzi s filmovými scénami a dalšími novinkami,“ komentuje hru jeden ze zdrojů.

Relativně sympatickou informací je, že herní doba chystané tahovky by se měla pohybovat kolem 25 až 30 hodin. Může se sice ještě dodatečně měnit, ale pokud by u ní zůstalo, mohlo by jít o zajímavou odbočku podobnou třeba Gears Tactics – taktéž tahový spin-off původně akční série, který ji převedl do prostředí tahových soubojů. Nutno říct, že skvěle.

Proto věřím, že by velké množství fanoušků podobnou odbočku uvítalo. Ostatně už je na čase, aby firma vydala nový díl, který by nechal zapomenout na nešťastnou Rainbow Six Extraction.