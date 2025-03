Rainbow Six Siege X spustí free-to-play evoluci a přináší zásadní změny

14. 3. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ubisoft upřesnil, jaké novinky letos čekají jeho taktickou týmovou střílečku Rainbow Six Siege - a půjde o rok vskutku transformativní. Zanedlouho, 10. června, čeká hru po deseti letech provozu update na verzi s názvem Rainbow Six Siege X, díky kterému bude v základu zdarma. Bez útraty se dostanete k trojici herních módů v čele s novým Dual Front, k tomu dostanete stávající Unranked a Quick Play. Postupem hrou si budete moct odemknout až 26 operátorů.

V permanentním režimu Dual Front se proti sobě postaví dvanáct hráčů rozdělených do dvou týmů, kteří poměří své síly na nové mapě District. Přinést by měl jak taktické osvěžení pro veterány, kteří v Rainbow Six Siege trávili čas v uplynulých deseti letech, tak i přístupný začátek pro nováčky, jejichž příval si Ubisoft od přechodu k free-to-play modelu slibuje.

Nový mód do 19. března můžete vyzkoušet v uzavřené betě na PC, PS5 i Xboxu Series X/S, ale abyste do ní obdrželi pozvánku, budete muset nějaký čas strávit sledováním partnerských streamů na Twitchi. Pro více informací zamiřte na oficiální web.

Za prémiovými edicemi hry zůstanou od června uzamčené kompetitivní režimy Ranked a Siege Cup, stejně jako zbývající roster operátorů.

V rámci Rainbow Six Siege X doznají vizuálních i funkčních vylepšení některé z klasických 5v5 map: Clubhouse, Chalet, Border, Bank a Kafe. S nimi grafické leštění neskončí, Ubisoft slibuje zkrášlit a vylepšit i zbytek map, a to v sériích po třech v nadcházejících sezónách.

zdroj: Ubisoft zdroj: Ubisoft

Kromě textur v rozlišení až 4K, realističtějšího nasvícení a stínů byste na mapách měli nalézt vícero zničitelných předmětů. Zlepšit by se měl také pohyb při slaňování a v neposlední řadě chtějí tvůrci zapracovat také na zvukové složce.

Proti podvodníkům se zavádí nový anti-cheaterský systém s názvem R6 ShieldGuard, díky kterému budou moct vývojáři do hry přidávat nová obranná opatření, aniž by kvůli nim musela probíhat údržba serverů.

Ubisoft tak s Rainbow Six Siege X otevírá novou kapitolu jedné z nejdéle podporovaných multiplayerových her na trhu. Přechod na free-to-play, respektive free-to-access model, vizuální vylepšení, nový herní režim i přepracovaný anti-cheat systém naznačují, že vývojáři mají s titulem dlouhodobé plány a chtějí přilákat nejen veterány, ale i zcela nové hráče. Zda se tato evoluce osvědčí a udrží Rainbow Six Siege relevantní i v nadcházejících letech, ukáže až čas – dáte taktické akci po updatu šanci?