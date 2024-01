Zapojte se do 9. ročníku Herní výzvy. Dohrajete hru s lodí, dinosaury či hollywoodskými herci?

7. 1. 2024 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jako každý rok se i letos již podeváté koná Herní výzva webu Databáze her. Pokud již máte zkušenosti, zamiřte rovnou na oficiální stránky, a pokud ne, pak vězte, že jde o sadu deseti úkolů, které vám diktují, jakých deset her musíte během roku 2024 rozehrát a dohrát do konce.

Úkoly jsou ale postavené tak, abyste si mohli dané hry stále vybrat, navíc má každý úkol dvě obtížnosti. Například jedna z deseti her se musí po dějové stránce alespoň částečně odehrávat na lodi, v případě těžší varianty pak musíte dohrát hru, v níž přímo ovládáte nějaké vodní plavidlo (aspoň tak dáte šanci třeba loňskému indie hitu Dredge).

Další zadání zahrnují například přítomnost Cthulhu, romantiky, hollywoodských hvězd či dinosaurů. Zajímavě zní i výzva Nikdy se nevzdávej!, k jejímuž splnění potřebujete hru točící se okolo postavy s fyzickou indispozicí.

A po čem sáhnete v případě Ztraceno v překladu, kde se po vás chce dohrát hru s jiným dabingem než angličtinou, češtinou a slovenštinou, případně s takovým dabingem, který odpovídá zasazení? Osobně bych volil Assassin’s Creed II v italštině nebo Metro Exodus v ruštině. Nabízí se samozřejmě i Assassin’s Creed Mirage v arabštině pro opravdové fanjšmekry.

Do výzvy se tedy můžete zapojit na oficiální stránce. Pokud ji budete poctivě evidovat a ke každé hře na Databázi her napíšete aspoň jeden komentář, budete zapojení do soutěže o hodnotné ceny. A i letos platí, že pořadatelé pošlou charitativní organizaci Člověk v tísni 12 korun za každý napsaný komentář v rámci této výzvy. Zapojíte se?