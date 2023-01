Herní výzva 2023 před vás opět předloží 10 nelehkých úkolů

24. 1. 2023 13:40 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Rok 2022 skončil a vystřídal ho ročník 2023. A jak už bývá takovou tradicí, i letos odstartovala česká Herní výzva, kterou pořádá server Databáze her. Jedná se v pořadí o osmý ročník, který před hráče a hráčky předloží rovnou desítku zákeřných úkolů.

zdroj: Foto: se svolením stránky Databáze her

Ty spočívají v tom, že musíte během roku 2023 dohrát alespoň jednoho zástupce v daných deseti kategoriích. Každá kategorie má přitom dvě varianty - trochu přístupnější běžnou a druhou s přídomkem hardcore, která vyžaduje o něco více snahy.

Namátkově tak lze zmínit třeba kategorii „Karbaník“, k jejímuž splnění musíte dohrát kampaň titulu, jehož hlavní náplní je hraní karet (v hardcore variantě naopak hraní karet hlavní náplní být nesmí, ale karty ve hře musí být přítomné). Ideálním kandidátem pro splnění je tedy třeba prosincové Midnight Suns, s čím jistě bude souhlasit i Patrik, který se ze své lásky k supehrdinům vypsal v recenzi.

Nicméně vydáte si i do dob minulých, a to třeba skrze kategorii „Před naším letopočtem“, v jejímž rámci je třeba dohrát hru, která vyšla v období deseti let před vznikem databáze. Ten se datuje do roku 2008. V hardcore verzi pak tento výlet bude ještě intenzivnější, protože musíte dohrát titul, který je starší než Databáze o víc než 10 let. Divoké herní devadesátky volají. Zajímavou kategorií je taktéž ta s názvem „Období páry a petroleje“, která vás donutí dohrát nějakou steampunkovou, potažmo dieselpunkovou hru.

Je jedno, na jaké platformě tyto tituly dohrajete. Počítají se však pouze hry, které v roce 2023 přímo rozehrajete, případně je spustíte od začátku. V každé kategorii je potřeba dohrát jiný titul, s jednou hrou tedy nemůžete splnit několik kategorií zároveň.

Pokud se vám podaří všechny tyto cíle splnit a zároveň jste registrovaným uživatelem či uživatelkou Databáze her, můžete tímto způsobem soutěžit o různé ceny, jako jsou třeba tři kupóny do obchodu Xzone v hodnotě 1 000 korun. Účastí navíc pomůžete dobré věci, za každý komentář v rámci Herní výzvy na Databázi her pošlou organizátoři 10 korun nadaci Člověk v tísni.