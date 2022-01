Ani letos nechybí Herní výzva. Dohrajete 10 specifických her za rok?

3. 1. 2022 10:33 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Web Databáze her pořádá již sedmý ročník Herní výzvy. Jedná se o výzvu pro celý rok 2022, během nějž se po vás chce dohrát deset her podle specifických kritérií. Tedy za předpokladu, že se rozhodnete výzvu přijmout.

Jako vždy se můžete pustit do základní či hardcore varianty, přičemž do první jmenované se vám budou hry hledat snáze než do druhé. Například taková Hippokratova přísaha po vás v základní variantě chce, abyste dohráli hru, v níž se vyskytují lékaři či zdravotnická zařízení, zatímco v hardcore variantě musíte za lékaře hrát či se většinu hry pohybovat ve zdravotnickém zařízení.

Lákavě zní výzva Novinky z domova. Tušíte správně, díky této výzvě si vyzkoušíte některou z českých a slovenských her vydaných nejdříve v roce 2020. A že je z čeho vybírat – Someday You'll Return, Creaks, Factorio, Nebuchadnezzar, Hobo: Tough Life, Svoboda 1945: Liberation, Happy Game, Czech Soccer Manager 2022 a další. Hardcore varianta této výzvy vyžaduje hru vydanou v roce 2022, tak doufejme, že nám tuzemští tvůrci co nejdřív něco přihrají.

zdroj: Databáze her

V dalších výzvách budete hrát hry, které se odehrávají pod zemí, hlavní postava v nich nemluví, hrajete za zvíře, rodinného příslušníka, nemrtvého, létá se v nich a dojde i na hru, která je podle Databáze her sotva nadprůměrná.

Herní výzvu si můžete plnit sami jen tak pro radost, ale stejně tak ji můžete oficiálně přijmout a svůj postup evidovat v Databázi her na svém účtu. Tím se zároveň ucházíte o hodnotné ceny a svými komentáři pod hrami přispíváte na charitu (organizátoři za každý komentář darují 2 koruny nadaci Člověk v tísni). Tak hodně štěstí s plněním!