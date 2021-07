Započala tahová bitva Blood Angels a Tyranidů ve strategii Warhammer 40,000: Battlesector

23. 7. 2021 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

A je tady další hra ze světa Warhammeru 40,000. Tentokrát jde o tahovou strategii Battlesector, která se po příběhové stránce zaměřuje na dozvuky brutální události známé jako Bitva o Baal, během níž zaútočila největší flotila Tyranidů v historii. Mariňáci z řad kapituly Blood Angels, kteří to přežili (a moc jich nebylo), vrátí Tyranidům úder.

V této tahové strategii na vás čeká příběhová kampaň čítající dvacet misí, v nichž si musíte dobře rozmyslet, jaké jednotky a vozidla do boje vezmete, kam je na bitevním plánu rozmístíte a jak s nimi posléze zaútočíte.

Až budete mít kampaň dohranou, můžete si v rámci několika možností vytvářet vlastní skirmishe proti počítačem řízeným protivníkům, případně se pustit do PvP klání v několika multiplayerových režimech.

Warhammer 40,000: Battlesector již vyšel a my pro vás chystáme recenzi. Ale nemyslete si, že vydáním to hasne. Tvůrci ze studia Black Lab Games (Battlestar Galactica Deadlock) na letošek plánují hru obohatit o nové herní módy, mapy, spustí multiplayerové turnaje, v rámci DLC vydají nové jednotky a frakce a v neposlední řadě se Battlesector rozšíří i na konzole. Tak doufejme, že tohle je jedna z těch her z univerza Warhammeru, které stojí opravdu za to.