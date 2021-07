Zanedlouho vychází free-to-play MOBA Pokémon Unite od tvůrců Call of Duty: Mobile

17. 7. 2021 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je to téměř k nevíře, ale řítí se na nás další hra s Pokémony. Jmenuje se Pokémon Unite, bude free-to-play, a pokud byste ji chtěli žánrově zařadit, pak na ni dokonale sedí škatulka MOBA. O vítězství v turnaji se v ní utkají hráči v pětičlenných týmech v rolích roztomilých Pokémonů.

V průběhu boje budete likvidovat divoké Pokémony, abyste zvýšili úroveň těch svých a měli tím menší trable s mlácením nepřátelských Pokémonů. Cílem bude ve stanoveném čase nasbírat více bodů než tým soupeřů.

zdroj: Nintendo

Co se mikrotransakcí týče, počítejte se sezónním battle passem a prémiovou měnou Aeos Gems, za kterou si budete kupovat licence umožňující vyrazit s Pokémony do boje, přivlastníte si s její pomocí různé předměty a kosmetické doplňky. Zároveň k tomu bude sloužit i herní měna, se kterou to ale bude – jak to tak bývá – pomalejší.

Pokémon Unite vyjde již 21. července pouze na Nintendu Switch. Pokud se do hry zaregistrujete do konce srpna, dostanete zdarma Pokémona Zeraora. Hra v září dorazí ještě na mobilní telefony s Androidem a iOS. O její vývoj se stará studio TiMi spadající pod Tencent, které má na svědomí například Call of Duty: Mobile.